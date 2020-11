OE2020

O ministro da Administração Interna justificou hoje o atraso da entrada de novos elementos para as forças de segurança com a pandemia e admitiu que "não é suficiente" o efetivo admitido nos últimos anos.

Na discussão na especialidade do Orçamento do Estado para 2021, Eduardo Cabrita avançou aos deputados que entre 2012 e 2015 foram admitidos 2.325 novos elementos para as forças de segurança e que entre 2016 e 2020 entraram 6.040.

"Não é suficiente porque a questão do rejuvenescimento é essencial. Por isso, damos tanta importância ao plano plurianual de admissões", precisou o ministro, que foi questionado pelo CDS-PP, Bloco de Esquerda, PCP e PAN sobre a falta de efetivos nas forças de segurança.