Covid-19

Dezenas de equipamentos culturais de várias cidades do país afirmaram hoje, num comunicado conjunto, que se manterão abertos, mas que, face às recentes medidas de contenção da pandemia de covid-19, serão antecipados os horários dos espetáculos mais tardios.

"Continuamos abertos, começamos mais cedo", pode ler-se no comunicado partilhado por dezenas de salas, que vão dos três teatros nacionais (D. Maria II, São Carlos e São João) aos teatros municipais de Lisboa e do Porto, passando pelo Centro Cultural de Belém, pelo Theatro Circo, em Braga, pelo Cineteatro Louletano, pelo Teatro Académico Gil Vicente, em Coimbra, e pelo Coliseu do Porto, entre outros.

As salas permanecerão abertas, "garantindo a oferta cultural e seguindo todas as regras de segurança de público e de todos os profissionais envolvidos", mas com uma antecipação do horário de apresentação dos espetáculos "de forma a permitir que o público possa cumprir o seu dever cívico de recolhimento".