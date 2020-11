Actualidade

A Liga Portuguesa de Futebol Profissional confirmou hoje a vitória (3-0) do Estoril Praia, no encontro da oitava jornada da II Liga, ao qual o Cova da Piedade faltou, devido a um surto de covid-19 no plantel.

O organismo indica que o "resultado foi definido ao abrigo do número 3 do artigo 16.º do Regulamento de Competições", ou seja, a falta de comparência não justificada de um clube a jogo oficial de uma competição por pontos determina a atribuição ao clube adversário dos três pontos correspondentes à vitória.

O desafio deveria ter acontecido em 30 de outubro, pelas 18:30, mas, à hora marcada, nenhuma das equipas compareceu no relvado, com os jogadores do Estoril Praia a limitaram-se a aguardar no túnel de acesso ao campo.