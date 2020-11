Covid-19

O Hospital São Sebastião tem hoje internados 88 doentes com covid-19, e, segundo revelou a administração desse equipamento de Santa Maria da Feira, 48 deles deram entrada na unidade desde o passado domingo.

Esses números foram avançados pelo Centro Hospitalar do Entre Douro e Vouga (CHEDV), que, tendo sede na Feira, mas tutelando também dois outros hospitais do distrito de Aveiro, nomeadamente os de São João da Madeira e Oliveira de Azeméis, serve uma população aproximada de 350.000 utentes, dispersos por vários municípios sob alçada das administrações regionais de saúde do Norte e do Centro.

"Temos 88 internados devido ao novo coronavírus e, desses, 48 deram entrada nos últimos dias, já no mês de novembro", declara à Lusa fonte oficial do CHEDV.