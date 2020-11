LC

O FC Porto isolou-se hoje no segundo lugar do Grupo C da Liga dos Campeões de futebol, ao vencer em casa o Marselha, por 3-0, em jogo da terceira jornada.

O maliano Moussa Marega (04 minutos), o português Sérgio Oliveira (28), de grande penalidade, e o colombiano Luis Díaz (69) marcaram os golos dos 'dragões', numa partida em que o francês Dimitri Payet (10) falhou uma grande penalidade para os franceses, treinados pelo português André Villas-Boas.

Com este resultado, o FC Porto passou a somar seis pontos, menos três do que o líder Manchester City, que hoje venceu o Olympiacos (3-0). Os gregos, treinados por Pedro Martins, têm três pontos, e o Marselha ainda não pontuou.