Washington, Estados Unidos, (EUA), 03 nov 2020 (Lusa) - No centro da capital dos Estados Unidos apoiantes de ambos os candidatos presidenciais votam "sem pressas" e em assembleias de voto com poucas filas da parte da tarde, quando faltam menos de quatro horas para o encerramento das urnas.

"Aqui votamos calmamente, na última hora passaram aqui pouco mais de cem pessoas, o que até é muito, tomando em conta de que muita gente desta zona da cidade já votou por correio ou através do voto antecipado", disse à Lusa Barnard Greenleaf, apoiante do candidato do Partido Democrata, Joe Biden, da zona de Shaw.

Frente à assembleia de voto a funcionar no Kennedy Recreation Center, os residentes mais velhos recordam que no dia em que o reverendo Martim Luther King Jr foi assassinado (04 de abril de 1968) em Menphis, os residentes afro-americanos de Shaw, Washington D.C., revoltaram-se tendo ocorrido vários incêndios e violentos confrontos com a polícia.