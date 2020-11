Covid-19

O Brasil somou 243 mortos e 11.843 casos de covid-19 nas últimas 24 horas, totalizando 160.496 óbitos e 5.566.049 infeções desde o início da pandemia, informaram hoje as autoridades de Saúde brasileiras.

No momento, 2.316 mortes permanecem sob investigação no país sul-americano, podendo estar relacionadas com o novo coronavírus.

O Brasil, país lusófono mais afetado pela pandemia e um dos mais atingidos no mundo, ultrapassou hoje o patamar dos cinco milhões (5.028.216) de cidadãos recuperados da covid-19, quando 377.337 pacientes infetados permanecem sob acompanhamento médico.