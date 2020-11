EUA/Eleições

o candidato do Partido republicano, Donald Trump, venceu a eleição no estado de Kentucky enquanto o democrata Joe Biden foi o mais votado no Vermont, informou hoje a agência Associated Press.

Trata-se dos dois primeiros estados com a votação contabilizada na eleição presidencial de 03 de novembro.

O Kentucky é considerado um estado conservador enquanto o Vermont é um dos mais liberais dos Estados Unidos.