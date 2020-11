Actualidade

O Governo timorense anunciou hoje ter aprovado o projeto de ligação digital de Timor-Leste por cabo submarino de fibra ótica ao norte da Austrália.

A decisão, sobre a qual o Governo não avançou detalhes, foi tomada na reunião do Conselho de Ministros e divulgada em comunicado.

O Governo "deliberou, sob proposta do vice-primeiro-ministro e ministro do Plano e Ordenamento, José Maria dos Reis, proceder com o projeto de ligação digital de Timor-Leste, através de cabo submarino de fibra ótica, às cidades de Darwin e Port Hedland" na Austrália, indicou.