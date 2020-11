EUA/Eleições

O candidato democrata à Casa Branca, Joe Biden, está à frente do Presidente norte-americano, com 223 contra 175 delegados no Colégio Eleitoral, segundo projeções da imprensa dos EUA.

Trump somou os 29 delegados do estado-chave da Florida, bem como os seis do Iowa e os três do Montana.

O Colégio Eleitoral é um órgão de 538 delegados que elegem estados com base na população. O candidato vencedor em cada estado, mesmo por um único voto, recebe todos os delegados, com exceção do Nebraska e do Maine.