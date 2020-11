EUA/Eleições

Washington (EUA), 04 nov 2020 (Lusa) - A concentração contra a recandidatura do presidente Donald Trump junto à Casa Branca, Washington, demobilizou após o discurso do candidato democrata, Joe Biden, mas ficou marcada pela intervenção de grupos antifascistas que enfrentaram a polícia da capital.

Os jovens identificados com bandeiras antifascistas, pretas e vermelhas, organizados por grupos e equipados com botas da tropa, capacetes e máscaras antigás, tentaram libertar um ativista que tinha sido detido por desacatos, tendo cercado os agentes da polícia que se encontravam no local e que foram insultados e empurrados para uma rua perpendicular à "Praça Black Life Matter".