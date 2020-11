EUA/Eleições

Vários estados norte-americanos aproveitaram os referendos que tradicionalmente acompanham as presidenciais no país para suavizar as leis sobre drogas, tendo o Oregon descriminalizado a posse de drogas "pesadas" para uso pessoal, anuncia hoje a imprensa local.

Outros quatro estados - Arizona, Montana, Nova Jérsia e Dakota do Sul - vão, por seu lado, juntar-se à lista daqueles onde o uso recreativo de canábis é legal, elevando o número para 15.

A descriminalização da posse de drogas "pesadas" é inédita nos Estados Unidos, referem os jornais, explicando os eleitores de Oregon, um estado muito progressista do noroeste, votaram pela descriminalização da posse de estupefacientes, incluindo heroína ou cocaína, desde que a quantidade se destine a uso pessoal.