Actualidade

O Governo federal etíope declarou hoje o estado de emergência no estado norte de Tigré, que acusa de ter atacado uma base militar etíope e com a qual tem estado em conflito há várias semanas.

"Considerando que a situação atingiu um nível tal que já não pode ser prevenida ou controlada através dos mecanismos habituais de manutenção da lei e da ordem (...), o estado de emergência é decretado por seis meses (...) em todo o estado regional de Tigré", anunciou o gabinete do primeiro-ministro, Abiy Ahmed, numa declaração citada pela AFP.

O chefe do Governo etíope ordenou hoje aos militares que enfrentem o governo regional daquele estado do norte do país, alegando que foi responsável por um ataque a uma base militar durante a noite.