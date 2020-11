Covid-19

Mais quatro profissionais estão infetados devido ao segundo surto de covid-19 no hospital de Beja, aumentado para 24 o total de infeções confirmadas, divulgou hoje a Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo (ULSBA).

Os quatro novos casos de infeção são de dois enfermeiros, um assistente operacional e um técnico superior de diagnóstico e terapêutica, precisa a ULSBA na atualização da informação relativa ao surto hoje divulgada no seu sítio de Internet.

Com a confirmação de mais quatro casos, aumentou de 20 para 24 o número total de infetados no segundo surto no hospital, entre os quais há 18 profissionais de saúde, nomeadamente 10 enfermeiros, sete assistentes operacionais e um técnico, todos em isolamento em casa, e seis doentes.