Actualidade

O secretário-geral das Nações Unidas apelou hoje para o diálogo na Costa do Marfim, quando se assiste a nova escalada de tensão no país, que registou pelo menos 10 mortos desde as eleições de sábado.

António Guterres instou o Presidente eleito, Alassane Ouattara, e os principais líderes da oposição a "empenharem-se num diálogo construtivo e inclusivo a fim de encontrar uma saída para a atual crise e a trabalharem em conjunto para alcançar um consenso a favor da coesão nacional", numa declaração divulgada hoje.

A ONU apela igualmente a "todos os atores políticos a respeitarem a ordem constitucional do país e os princípios do Estado de direito", após a oposição, que contesta as eleições de sábado e a recandidatura de Ouattara a um terceiro mandato, ter criado um conselho nacional que deverá formar um "Governo de transição".