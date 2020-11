Covid-19

A Assembleia Legislativa da Madeira aprovou hoje o decreto legislativo regional que impõe o uso obrigatório de máscara em espaços fechados ou onde não seja possível respeitar o distanciamento físico por todas as pessoas a partir dos 6 anos.

A medida - que adapta e regulamenta na Região Autónoma da Madeira as regras de imposição transitória da obrigatoriedade do uso de máscara para o acesso, circulação ou permanência em espaços fechados, ou locais de acesso e vias públicas - vigorará por 30 dias, visando conter a disseminação da pandemia de covid-19 no arquipélago.

Na votação global final, a proposta governamental foi aprovada com os votos favoráveis dos deputados das bancadas do PSD, CDS, PS e JPP, e teve a abstenção do PCP.