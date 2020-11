Covid-19

As escolas pertencentes ao agrupamento de Borba, no distrito de Évora, vão reabrir na sexta-feira, depois de terem encerrado no dia 23 de outubro devido ao aumento de casos de covid-19 no concelho, foi hoje divulgado.

O Agrupamento de Escolas de Borba, numa publicação hoje na sua página na Internet, informou que, após emissão de parecer positivo do delegado de Saúde, Manuel Galego, todos os estabelecimentos do agrupamento "devem reabrir e reativar as suas atividades presenciais" na próxima sexta-feira, de acordo com as normas da Direção-Geral da Saúde, cumprindo o horário de cada turma.

Aqueles estabelecimentos de ensino encerraram atendendo à situação epidemiológica no concelho, no âmbito da pandemia de covid-19, por recomendação da Autoridade de Saúde local e com autorização da diretora-geral da Saúde.