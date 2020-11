Actualidade

As forças israelitas destruíram as habitações de perto de 80 palestinianos numa operação no vale do Jordão, na Cisjordânia ocupada, indicaram hoje testemunhas e responsáveis palestinianos e israelitas.

Retroescavadoras israelitas destruíram na terça-feira à noite uma aldeia de beduínos - tendas, estruturas para gado, painéis solares - perto de Tubas, na Cisjordânia, deixando dezenas de pessoas sem teto, constatou um fotojornalista da agência France-Presse no local.

"As forças de ocupação israelitas demoliram ontem completamente a aldeia de Homsa al-Baqia, deixando cerca de 80 habitantes sem casa (...), denunciou hoje o primeiro-ministro palestiniano, Mohammed Shtayyeh, referindo tratar-se da "maior obra de destruição" contra os palestinianos no vale do Jordão.