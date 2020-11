Covid-19

O hospital de Évora anunciou hoje estar a requalificar e a adaptar um novo espaço físico para a Unidade de Cuidados Intensivos (UCI) COVID, para ficar com 19 camas, num investimento a rondar os 300 mil euros.

Em comunicado enviado à agência Lusa, o conselho de administração do Hospital do Espírito Santo de Évora (HESE) explicou hoje que a obra, num investimento de 300.750 euros, arrancou na sexta-feira passada e deverá estar concluída "antes do final do ano".

"Esta é uma obra essencial até à construção do novo Hospital Central do Alentejo porque permite, no imediato, um aumento da capacidade de resposta nesta área, em que se estima uma procura potencialmente elevada resultante da incidência significativa de doentes com covid-19", afirmou a presidente do conselho de administração, Maria Filomena Mendes.