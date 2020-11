Actualidade

O coletivo de advogados que representa o antigo primeiro-ministro da Guiné-Bissau Aristides Gomes acusou hoje o Procurador-Geral da República (PGR), Fernando Gomes, de "inventar processos" e de fazer declarações políticas.

"Assistimos a uma declaração política de um PGR ferido por ter sido flagrado a inventar processos, aliás num comunicado produzido pela PGR em 16 de outubro, lê-se no penúltimo parágrafo que em relação a Aristides Gomes há dois processos e na conferência de imprensa o PGR já vem falar de três e não dois processos", afirmou Luís Vaz Martins, um dos advogados do ex-chefe do Governo.

Numa conferência de imprensa realiza na sexta-feira, o PGR da Guiné-Bissau disse que existem três processos contra Aristides Gomes, referentes aos anos de 2007, 2019 e 2020.