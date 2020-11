Covid-19

O Centro Paroquial de Seia, no distrito da Guarda, decidiu encerrar o jardim de infância e a creche depois de cinco funcionárias terem testes com resultado positivo à covid-19, anunciou hoje a instituição.

O presidente da direção do Centro Paroquial de Seia, Joaquim Pinheiro, disse à agência Lusa que as valências de creche e de jardim de infância da instituição não reabriram, na terça-feira, após cinco das oito funcionárias do ensino pré-escolar terem apresentado teste positivo para o novo coronavírus, que provoca a covid-19/para o SARS-CoV-2, vírus da covid-19.

"Tivemos conhecimento que uma funcionária da valência do pré-escolar teria estado em contacto com uma pessoa contagiada e avançámos com testes para as funcionárias e alguns acusaram positivo e tomou-se a decisão de encerrar o pré-escolar e a creche, embora funcionem em edifícios diferentes", relatou o responsável.