Covid-19

As discotecas na Madeira vão encerrar durante 30 dias e todas as competições regionais em todas as modalidades ficam suspensas por igual período, indicou hoje o Governo regional, referindo que a determinação entra em vigor às 00:00 de sexta-feira.

"Ainda há muito comportamento negligente face a esta grave ameaça", afirmou o chefe do executivo, Miguel Albuquerque, em videoconferência, no Funchal, na qual anunciou novas medidas de contenção da pandemia de covid-19, quando a região regista 197 infeções ativas e uma morte.

Além do encerramento das discotecas e da suspensão das competições regionais, os bares e similares serão "obrigatoriamente encerrados" até às 24:00, ao passo que restaurantes e similares vão "encerrar imperativamente" até às 23:00.