Actualidade

O Santander Totta reduziu 111 trabalhadores e fechou 40 agências nos primeiros nove meses deste ano, de acordo os resultados hoje apresentados.

No comunicado hoje divulgado (em que dá conta de lucros de 254,5 milhões de euros entre janeiro e setembro, menos 35% face ao mesmo período do ano passado), o banco indica que em setembro tinha 6.077 funcionários em Portugal. Este valor significa menos 111 face aos existentes em dezembro passado (as contas de 2019 indicavam 6.188 trabalhadores no final desse ano).

Quanto à rede comercial, o Santander Totta tinha 465 agências em setembro, neste caso menos 40 do que as 505 de final de 2019.