Covid-19

A Associação da Hotelaria de Portugal (AHP) propôs ao Governo que as unidades hoteleiras "possam ser usadas para outros fins", além do alojamento a turistas, de acordo com um comunicado hoje divulgado.

A entidade dirigiu ao Governo "uma proposta estruturada para que as unidades de alojamento na hotelaria possam ser utilizadas para outros fins, além do alojamento de turistas", lê-se na mesma nota.

A AHP considera "fundamental que parte, ou a totalidade, das unidades de alojamento dos hotéis, presentemente desocupadas e que já servem para alojamento a estudantes, no âmbito de protocolos com as Universidades ou semi-residência de profissionais de saúde, possam ainda ter outras utilizações comerciais, de curta ou longa duração".