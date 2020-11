Covid-19

Portugal registou hoje 59 mortes relacionadas com a covid-19, o número diário mais elevado desde o início da pandemia, segundo a Direção-Geral da Saúde (DGS).

Dos 59 óbitos, 34 ocorreram na região Norte, 18 em Lisboa e Vale do Tejo, cinco no Centro e dois no Alentejo.

