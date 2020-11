Actualidade

A Generali Seguros, que tem as marcas Tranquilidade, Açoreana e Logo abriu um processo de "adesão voluntária" para a saída de trabalhadores, segundo uma informação enviada a toda a equipa, a que a Lusa teve acesso.

O processo irá decorrer em duas fases, indicou o grupo, destacando que na primeira irá aceitar "candidaturas voluntárias", entre 04 (hoje) e 10 de novembro e na segunda levará a cabo a "cessação de contratos de trabalho por iniciativa da empresa - após análise das candidaturas voluntárias", lê-se na mesma missiva.

"Como é do conhecimento de todos, estamos a implementar um modelo organizacional assente numa estrutura empresarial única. A junção das companhias origina uma duplicação de funções que importa endereçar. O objetivo é, em simultâneo com a gestão dessa duplicação, adequar e redimensionar a empresa para responder aos desafios de solidez, competitividade e sustentabilidade financeira, preparando-a para enfrentar as atuais e futuras condições de mercado", adiantou o Comité Executivo do grupo, que assina a missiva.