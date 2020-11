Covid-19

O ministro do Ambiente e da Ação Climática, João Pedro Matos Fernandes, reiterou hoje que os transportes públicos são seguros se cumpridas todas as normas de segurança, nomeadamente o uso de máscara.

"Utilizando a máscara, cumprindo as regras de higiene respiratória, não há nenhum fator acrescido de transmissão da covid-19 nos transportes coletivos. Não há nenhum risco acrescido quando comparado com o estarmos aqui, por exemplo", disse Matos Fernandes aos jornalistas no final da cerimónia de sobre reforço da oferta de transporte público nas áreas metropolitanas.

Matos Fernandes reforçou ainda "não ter sido reportado nenhum caso de pessoas que tenham sido infetadas com covid-19 em Portugal" nos transportes públicos, embora, reconheça não poder dizer que "ninguém foi infetado".