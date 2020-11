Covid-19

Três doentes que estavam internados no Serviço de Medicina II no Hospital de Leiria morreram infetados com covid-19, num surto que contagiou outros 16 utentes e 15 profissionais de saúde, disse hoje fonte do Centro Hospitalar de Leiria.

"Há três mortes e 16 doentes infetados no Serviço de Medicina II, onde foi detetado um surto de covid-19. Um dos doentes tem alta médica prevista para hoje", revelou a mesma fonte, acrescentando que o número de profissionais de saúde infetados se mantém em 15.

Os doentes que morreram têm entre 74 e 90 anos, esclareceu a fonte.