Covid-19

O governo regional da Galiza, comunidade autónoma espanhola que faz fronteira com o norte de Portugal, decidiu confinar 60 municípios da região a partir de sexta-feira, incluindo o encerramento de atividades não essenciais, como a restauração e similares.

O presidente do executivo regional, Alberto Núnez Feijóo, anunciou que a partir das 15:00 (14:00 em Lisboa) de sexta-feira e durante um mês as medidas de limitação da circulação de pessoas vão afetar um total de 60 municípios, onde vive cerca de 60% da população, incluindo sete cidades e os arredores, bem como 17 localidades mais pequenas com taxas elevadas de infetados pela pandemia de covid-19.

Feijóo assegurou que se trata de uma decisão "difícil" que se manterá em vigor durante um mês, embora durante esse tempo possa ser revista, e que são medidas para "o bem comum" da população galega, tendo em conta a "situação preocupante" da evolução da pandemia.