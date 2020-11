Actualidade

O Centro de Reabilitação e Regeneração Animal de Lisboa, o primeiro a dispor de câmara hiperbárica para cães e gatos, evitou no primeiro ano de funcionamento a eutanásia de centenas de animais, disse à agência Lusa a diretora clínica.

Este centro (CR2AL), que funciona no concelho de Odivelas, abriu portas em 02 de novembro de 2019, com consultas de especialidade e meios de diagnóstico analíticos, radiologia convencional, ecografias e modalidades de reabilitação tais como electromioestimulação, magnetoterapia, ultrassons, terapias com laser e hidroterapia, entre outras, dedicadas a animais.

Um ano depois, em declarações à Lusa, a diretora clínica do CR2AL, Ângela Martins, faz um balanço "muito positivo", apontando para uma taxa de sucesso de mais de 65%.