O defesa central Pepe renovou contrato com o FC Porto até final da temporada de 2022/23, anunciaram hoje os campeões portugueses de futebol no seu site oficial.

O internacional português, nascido no Brasil há 37 anos, regressou a meio da temporada 2018/19 aos 'dragões', depois de uma primeira passagem, entre 2004/05 e 2006/07, vindo do Marítimo, o seu primeiro clube na Europa.

O atual capitão do FC Porto esteve 10 temporadas nos espanhóis do Real Madrid e uma e meia nos turcos do Besiktas, que deixou a meio de 2018/19 para regressar ao Dragão.