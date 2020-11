Covid-19

Dezassete pessoas do lar de idosos Nossa Senhora do Amparo, em Aldeia de Joanes, no Fundão, tiveram resultado positivo para o novo coronavírus, disse à agência Lusa o provedor da Santa Casa da Misericórdia do Fundão.

De acordo com Jorge Gaspar, estão em causa 11 utentes e seis funcionários.

O responsável explicou que o lar em causa é uma estrutura pequena que funciona em articulação com o Lar da Misericórdia, que está localizado no Fundão e onde tinha sido detetado um surto, na semana passada.