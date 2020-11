Actualidade

A Câmara de Valongo vai comparticipar em 12 mil euros a vacinação contra a gripe dos cerca de 5.000 beneficiários com ou mais de 65 anos que queiram participar no programa "Vacinação SNS Local", foi hoje anunciado.

A iniciativa resulta de um protocolo assinado com a Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS) Dignitude destinada a permitir às pessoas daquele escalão etário a possibilidade de se vacinarem nas farmácias comunitárias aderentes ao projeto, lê-se no documento a que a Lusa teve acesso.

A autarquia liderada por José Manuel Ribeiro assume o pagamento à Dignitude de "90% do valor da vacinação até ao máximo de 2,25 euros", cabendo depois à IPSS acertar as contas com as farmácias.