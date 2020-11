Açores/Eleições

O representante da República para a Região Autónoma dos Açores, Pedro Catarino, vai ouvir os partidos que elegeram deputados à Assembleia Legislativa da Região na sexta-feira e no sábado, foi hoje anunciado.

"Tendo sido hoje publicados no Diário da República os resultados das eleições, o representante da República procederá à audição dos partidos políticos com representação parlamentar tendo em vista a indigitação do futuro presidente do Governo Regional dos Açores", adiantou, em comunicado de imprensa, o gabinete de Pedro Catarino.

O primeiro partido a ser recebido pelo representante da República no Solar da Madre de Deus, em Angra do Heroísmo, será o PAN, às 10:00 (hora local, 11:00 em Lisboa) de sexta-feira, seguindo-se o Iniciativa Liberal, às 11:00, e o PPM, às 12:00.