Actualidade

O festival de cinema DocLisboa, que decidiu repartir-se por vários meses por causa da covid-19, cumpre o segundo módulo a partir de quinta-feira, com uma programação desenhada sob o mote "Deslocações".

Até 11 de novembro, serão mostrados 26 filmes que "tanto refletem movimentações físicas como transformações pessoais e que questionam os conceitos de identidade, de espaço e de tempo", refere a organização.

Este segundo módulo do DocLisboa decorrerá na Culturgest, no cinema Ideal e no Museu do Aljube, com a programação a ser antecipada, em termos de horários, por causas das restrições de encerramento dos espaços culturais às 22:30.