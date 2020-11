Actualidade

Os futebolistas portugueses Luís Maximiano e Gonçalo Inácio estenderam hoje a ligação com o Sporting até 2025, ficando ambos com cláusulas de rescisão fixadas em 45 milhões de euros (ME), anunciou hoje o líder da I Liga.

Os 'leões' anunciaram no site oficial as renovações do guarda-redes e do defesa, que se mostram bastante felizes e prometeram dar o máximo com o emblema 'leonino' ao peito.

"Isto representa um momento muito feliz para mim e para a minha família. São muitos anos cá, cheguei aqui muito novo com um objetivo. Felizmente, as coisas estão a acontecer, está tudo a correr como sonhei", disse Luís Maximiano, de 21 anos, que este ano tem sido suplente do espanhol Antonio Adan.