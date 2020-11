Actualidade

Quatro dos cinco tripulantes portugueses do navio "Geo Searcher", que naufragou em outubro no arquipélago de Tristão da Cunha, Atlântico Sul, vão regressar hoje a Portugal, disse à Lusa um dos sobreviventes.

Os quatro técnicos navais de Aveiro e Vila do Conde, há uma semana na África do Sul, vão viajar hoje à noite na companhia KLM, com partida da Cidade do Cabo para Amesterdão às 00:30 locais (22:30 de Lisboa) e chegada prevista a Lisboa às 14:35 de quinta-feira, disse Daniel Silva.

O quinto elemento da tripulação lusa, o chefe de máquinas José Santiago, 55 anos, da Gafanha da Nazaré, permanecerá na África do Sul até sexta-feira para acompanhar o processo de investigação em curso do naufrágio do "Geo Searcher", adiantou.