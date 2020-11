Covid-19

Um surto no lar da Santa Casa da Misericórdia (SCMPF) de Paços de Ferreira, no distrito do Porto, causou 60 infetados pelo novo coronavírus, sendo 46 utentes e 14 colaboradores, revelou hoje a instituição.

Em comunicado, a SCMPF esclarece a Estrutura Residencial para Idosos (ERPI) onde surgiu o surto tem 58 utentes e que, dos 46 com testes positivos para o coronavírus, que provoca a covid-19, "quatro estão internados em unidades hospitalares".

Os restantes "12 utentes testaram negativo", indica a instituição, esclarecendo que o surto teve início em "meados de outubro" e que a informação hoje divulgada corresponde "à última testagem", feita no dia 26.