O Bloco de Esquerda (BE) quer saber se a Câmara do Porto vai procurar soluções para levantar a suspensão das feiras da Vandoma, da Pasteleira e do Cerco, cuja reabertura tem sido "sucessivamente adiada", divulgou hoje o partido.

Num requerimento dirigido hoje ao presidente da Assembleia Municipal do Porto, os eleitos do BE recordam que, no Porto, as feiras foram suspensas a 14 de março, tendo "algumas delas" regressado a 01 de junho, ao passo que a reabertura das feiras da Vandoma, da Pasteleira e do Cerco tem sido sucessivamente adiada.

Num despacho de 30 setembro, o presidente da Câmara do Porto, o independente Rui Moreira, refere que aquelas feiras "têm especificidades próprias e grande dimensão, mantendo-se a preocupação em termos de saúde pública, em virtude não só da dimensão bem como da elevada afluência de visitantes".