TAP

O ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos, disse hoje no parlamento que "a primeira fase" do plano de reestruturação da TAP "está feita" e que as negociações com os sindicatos vão arrancar "desde já".

"A primeira fase do plano de reestruturação está feita, o que nos permite iniciar a negociação com os sindicatos. Esse trabalho vai iniciar-se desde já", disse Pedro Nuno Santos numa audição no parlamento, no âmbito da apreciação na especialidade da proposta de Orçamento do Estado para 2021 (OE2021).

Em resposta à deputada Isabel Pires do Bloco de Esquerda, o ministro disse que, "neste momento, estão já a ser marcadas reuniões com os sindicatos para discussão da reestruturação" da companhia aérea.