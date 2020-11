Actualidade

(CORREÇÃO DOS 1.º e 3.º PARÁGRAFOS) Lisboa, 04 nov 2020 (Lusa) - A EIT InnoEnergy lançou hoje o European Green Hydrogen Acceleration Center (EGHAC), para apoiar a economia com 100 mil milhões de euros por ano na área do hidrogénio verde até 2025.

"Com o apoio da Breakthrough Energy, o European Green Hydrogen Acceleration Center (Centro de Aceleração Europeu para o Hidrogénio Verde) irá estimular o desenvolvimento de um setor que é fulcral para atingir os objetivos europeus de neutralidade carbónica até 2050 e onde Portugal é parte interessada com 37 projetos a submeter à EU [União Europeia]", lê-se no comunicado enviado à comunicação social.

Segundo a EIT InnoEnergy, a iniciativa para apoiar o desenvolvimento de uma economia no valor de 100 mil milhões de euros por ano na área do hidrogénio verde, até 2025, tem "o potencial de criação de meio milhão de postos de trabalho diretos e indiretos".