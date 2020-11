Covid-19

O diretor do Agrupamento Europeu de Cooperação Territorial (AECT) do Rio Minho disse à Lusa que o confinamento hoje anunciado pela Junta da Galiza para 60 municípios daquela região não vai afetar o quotidiano dos trabalhadores transfronteiriços.

"Todos os trabalhadores portugueses podem continuar a ir trabalhar para a Galiza, e os trabalhadores galegos podem continuar a vir trabalhar em Portugal. Fundamentalmente, haverá restrições a nível da hotelaria e restauração, na prática desportiva, sobretudo nos concelhos mais confinados. Os mais próximos do distrito de Viana do Castelo são Tui, que faz fronteira com Valença, e Porriño", afirmou hoje à agência Lusa Fernando Nogueira.

O governo regional da Galiza, comunidade autónoma espanhola que faz fronteira com o Norte de Portugal, decidiu confinar 60 municípios da região a partir de sexta-feira, incluindo o encerramento de atividades não essenciais, como a restauração e similares.