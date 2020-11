OE2021

O ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos, afirmou hoje que o Ferrovia 2020 será concluído dentro do prazo, até dezembro de 2023, acrescentando que a linha da Beira Baixa será inaugurada até final do ano.

"A ferrovia é um instumento promotor da coesão territrial, grande parte dos investimentos que estão a ser feitos são de ligação do litoral com o interior e do interior com o próprio interior, como é o caso da linha da Beira Baixa que estará pronta para ser inaugurada até final deste ano", disse o ministro no parlamento, numa audição no âmbito da discussão na especialidade do Orçamento do Estado para 2021 (OE2021).

Questionado pelos deputados sobre a execução do Ferrovia 2020, Pedro Nuno Santos disse que neste momento "75% do Ferrovia 2020 estão em obra ou em contratação para obra", indicando que existem vários investimentos em curso e com obra concluída estão apenas 8%.