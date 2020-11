Actualidade

A poesia de Bob Dylan, Patti Smith, Elvis Presley, Johnny Rotten, Leonard Cohen, David Byrne e Laurie Anderson sobe, na sexta-feira, ao palco do Rivoli, acompanhada de 'rock', para oferecer ao público estas palavras poéticas, na língua materna.

O espetáculo "Estro/Watts - Poesia da Idade do Rock", que parte da antologia "Estro in Watts", organizada por João Menezes Ferreira, leva ao palco do Rivoli - Teatro Municipal do Porto, a "vontade de valorizar a palavra poética que está em muitas das canções da Idade do Rock", compostas entre 1956 e 1981, afirmou hoje Gonçalo Amorim, encenador do espetáculo, que é a nova criação do Teatro Experimental do Porto (TEP).

À margem do ensaio de imprensa, Gonçalo Amorim afirmou que, das 800 páginas da obra, organizada por João Menezes Ferreira, a equipa aprofundou cerca de 50 poemas e que, desses, resultaram 36 de autores como Bob Dylan, Patti Smith, Elvis Presley, Johnny Rotten, Leonard Cohen, David Byrne e Laurie Anderson.