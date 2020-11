Actualidade

O presidente da Câmara de Mira, Raul Almeida, exigiu hoje ao Governo uma resolução célere dos problemas das descargas de efluentes que continuam a afetar o concelho.

Depois de se ter reunido por videoconferência com a secretária de Estado do Ambiente, Inês dos Santos Costa, o presidente do município mostrou-se ainda preocupado com a recuperação do sistema hídrico do concelho, mais concretamente na Vala Real, Lagoa e Barrinha de Mira.

Numa nota de imprensa enviada à agência Lusa, esclarece-se que, de acordo com a secretária de Estado, a construção da Estação de Tratamento de Águas Residuais que pode mitigar o problema dos efluentes começará a ser construída em 2021.