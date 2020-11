Actualidade

A judoca portuguesa Raquel Brito conquistou hoje a medalha de bronze na categoria de -48 kg dos Europeus da modalidade, que decorrem em Porec, na Croácia, e nos quais competem 13 atletas lusos.

Raquel Brito, sétima classificada no 'ranking' internacional da categoria júnior nos -48 kg, venceu três combates e perdeu um, conquistando a medalha de bronze frente à austríaca Jacqueline Springer (34.ª), por 'ippon', já no 'ponto de ouro' do combate.

Hoje, em competição em Porec, estiveram Teresa Santos (-52 kg), Beatriz Barata (-57 kg), Rafael Chambel e Miguel Gago (-60 kg) e André Cravo e André Diogo (-66 kg), com os judocas perderem ao primeiro ou ao segundo combates.