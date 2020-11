OE2021

O ministro das Infraestruturas garantiu hoje que a linha do Vouga "é para requalificar de uma ponta à outra", referindo que o que está no Plano Nacional de Investimentos (PNI) é de "Aveiro a Espinho, integralmente".

Pedro Nuno Santos falava na audição conjunta das comissões parlamentares de Orçamento e Finanças e da Economia, Inovação, Obras Públicas e Habitação, no âmbito da apreciação, na especialidade, da proposta do Orçamento do Estado para 2021 (OE2021).

"A linha [ferroviária] do Vouga é para requalificar de uma ponta à outra, não faz sentido ser de outra maneira", asseverou o governante.