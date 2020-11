Actualidade

O ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, afirmou hoje que "qualquer prolongamento que seja feito para a atual concessão" dos CTT - Correios de Portugal "não vai implicar a quebra de qualquer obrigação anterior".

Pedro Nuno Santos falava na audição conjunta das comissões parlamentares de Orçamento e Finanças e da Economia, Inovação, Obras Públicas e da Habitação, no âmbito da apreciação, na especialidade, da proposta do Orçamento do Estado para 2021 (OE2021).

Questionado pelo PCP sobre a prestação do serviço postal universal dos CTT, que termina no final do próximo mês, Pedro Nuno Santos afirmou que "qualquer prolongamento que seja feito para a atual concessão não vai implicar a quebra de qualquer obrigação anterior".