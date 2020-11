Covid-19

Paris, 04 nov 2020 (Lusa) - Os números ligados à pandemia de covid-19 em França voltam a subir com 4.080 pessoas hospitalizadas nos cuidados intensivos, com o país a registar 540 novos pacientes graves nas últimas 24 horas, segundo as autoridades francesas.

O ministro da Saúde, Olivier Véran, já veio assegurar que até ao final da semana o número de camas nos cuidados intensivos vai ser aumentado até 7.000 de modo a fazer face ao aumento de pacientes em estado grave que têm chegado aos hospitais.

França possui entre 5.000 e 6.000 camas nos cuidados intensivos, um número já reforçado durante a primeira vaga da pandemia. Na região parisiense, 92% das camas de cuidados intensivos já estão ocupadas com pacientes infetados pelo vírus.