Actualidade

Estruturas representativas dos trabalhadores lamentam que a proposta do Governo para o estatuto dos profissionais da Cultura referente aos regimes contributivos, hoje apresentada em reunião, deixe de fora várias especificidades do setor.

Hoje à tarde decorreu, no Palácio Nacional da Ajuda, em Lisboa, uma nova reunião do grupo de trabalho responsável pela elaboração do Estatuto dos Profissionais da Área da Cultura, na qual participaram entidades representativas do setor, entre as quais o Sindicato dos Trabalhadores de Espetáculos, do Audiovisual e dos Músicos (Cena-STE) e a Plateia - Associação de Profissionais das Artes Cénicas.

Na reunião, o Governo apresentou a parte do estatuto que diz respeito aos regimes contributivos e a ministra da Cultura, Graça Fonseca, em declarações à Lusa, considerou que a proposta hoje apresentada, que vai ser "objeto de trabalho mais técnico", "tem potencial" para responder à "equação [sobre a] flexibilidade artística".